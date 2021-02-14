إحداها حدثت في السماء.. أبرز قصص الحب على شاشات التليفزيون

ساعات قليلة ويحتفل العشاق في كل مكان بعيد الحب، أو ما يعرف بـ«الفلانتين داي»، وقد يظن البعض أن الحب ما هو إلا روايات رومانسية تُسطر عبر صفحات الروايات، أو تُسجل في الأفلام الخيالية فقط، وأن الواقع يختلف تماما عما يحدث في هذه القصص، ولكن هناك وجهة نظر أخرى ترى عكس ذلك، وتلقي باللوم على المحبين وطريقة تعاملهم مع بعضهم، وكما تشدو السيدة أم كلثوم في أغنيتها الشهيرة «سيرة الحب»، وتقول: «العيب فيكم.. يا في حبايبكم.. أما الحب، أما الحب يا روحي عليه، يا روحي عليه.. في الدنيا ما فيش أبدا، أبدا أحلى من الحب».

وشهدت الشاشة خلال الشهور السابقة الكثير من قصص الحب التي عرضتها بعض البرامج على القنوات الفضائية، ونعرض في السطور التالية أبرزها:

قصة «عم صلاح ونورا»

«عم صلاح»، كان يعمل سائقا، ولديه 3 بنات، وبعد وفاة زوجته، ضاق به الحال وهام في الشوارع، إلى أن وجد ضالته في إحدى دور رعاية المسنين، بعد أن مكث حوالي 4 سنوات في الشارع.

في دار رعاية المسنين بدأ حياة جديدة، وعين في المؤسسة بمرتب كبير، وارتبط قلبه مع إحدى نزيلات الدار في الهرم، فطلب يدها وتزوجها.

وتقول نورا تعليقا على قصتها مع «عم صلاح»، خلال تقرير عرضه برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية: «حصل قبول بيني وبينه، وهو ساعتها فرح، وحصل النصيب وكتبنا الكتاب بعد حوالي أسبوع واحد، ورأينا بعض 3 مرات فقط، ثم تزوجنا».

قصة «محمد حسني وعلا علي»

30 عامًا استمر فيها حب محمد حسني لزوجته علا علي، رغم أنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتعاملان معا بلغة الإشارة؛ إذ يقول إنه رآها للمرة الأولى تمارس رياضة السباحة في نادي الكشافة، وبعض الأصدقاء عملوا على التقريب بينهما.

يؤكد «حسني»، خلال تقرير عرضه برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أنه عندما رآها لأول مرة شعر أنها كاملة ولا ينقصها شيء، رغم الإعاقة السمعية، بينما تؤكد «علا»، أنها ارتاحت له في البداية رغم أنها تعاملت مع الكثيرين من ضعاف السمع ولم ترتح لهم، ولكنهما واجها تحديات من قبل أهلها؛ لأن والدها كان قلقا من أنهما هما الاثنين من الصم، ولكنهما صمما على الارتباط، ونجحت حياتهما بالتفاهم والحب.

حب في السماء.. قصة «ندى وطارق»

ندى عطية أول عربية في رياضة القفز الحر، تعرفت على زوجها طارق في السماء؛ إذ أنه كان يمارس هذه اللعبة وتعلمها في الخارج، وعندما التقوا في مجموعة من محبي القفز، وفي إحدى المرات كانا في رحلة إلى كينيا، ورتب خلال هذه الرحلة قفزة فوق البحر، وكان البحر به جزيرة فكتب عليها «هل تتزوجيني؟»، وانتظرها على الجزيرة، وقدم لها خاتم الخطوبة، وصور هذا الفيديو ووثق كذكريات لهما.

من جانبه، يقول زوجها طارق، خلال لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، أنه خطط لهذه الرحلة بالاتفاق مع المنظمين، وظل يكتب هذه العبارة على الأرض لمدة ساعة كاملة لكي يكتبها بحجم كبير، يمكن أن تراه عند الهبوط.

المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر

يروي المخرج محمد سامي، قصة حبه للفنانة مي عمر، قبل أن يشتهر الطرفان، قائلا: إنه أحبها في الأول؛ إذ تعرف عليها في الجامعة الأمريكية، وبعد سنة واحدة افترقا وذهب كل منهما إلى جامعة مختلفة، ولكنهما ظلا أصدقاء مقربين وأحبها، فقرر خطبتها، ولكنها كانت خائفة من الارتباط جدا، وكان يبتكر «الصدف» كثيرا، وفي أحد المرات طلب منها هاتفها ونظر إليه، وبعدها حفظ رقم والدها، واتصل به وقال له: «أنا اسمي محمد سامي ومعنديش شغلانة، وعايز اخطب بنتك»، فرد عليه وقال له: «طيب يا محمد اديني يومين وهتصل بيك»، فرديت عليه وقولتله: «أنا عايز أخطب بنتك مش عايز اشتغل».

وأشار «سامي» إلى أنه بعد يومين اتصل بوالدها مرة أخرى، وكرر نفس الطلب، ولكن الأخير ذهب إليه مقر عمله، وتعرف عليه، وبعد فترة تمت الخطوبة، ولكن فُسخت عندما رآه والدها يتشاجر في الشارع مع آخرين، إلا أنه فيما بعد حدثت ظروف غريبة جدا؛ إذ انتقل مكان عملها إلى مقر جديد، وكان في نفس المنزل الذي يعيش فيه المخرج.

وأوضح محمد سامي خلال لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، أنه بعد الانفصال بـ5 سنوات، ذهب مرة أخرى إلى والدها، وطلب يدها للزواج مرة أخرى، ووعده بالتغيير وبالفعل تزوجا.

الملحن مصطفى جاد وكارمن سليمان

أما الملحن مصطفى جاد، فيروي قصة حبه للفنانة كارمن سليمان، ويقول إنهما تعرفا في ستوديو أحد الأصدقاء الموزعين، وحاول التقرب منها، ولكنها كانت خائفة من الوسط الفني و«مكهربة الجو»، مضيفا: «من أول يوم قابلت فيه كارمن، قولت إن دي مراتي»، وظلت 8 شهور ليس لديها أي مشاعر تجاهه، ولا حتى تعطيه «أمارة» رغم أنه خلال هذه الفترة عمل الكثير من المحاولات، لكنها كانت «لا حياة لمن تنادي».

وقالت كارمن سليمان»، خلال لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، إنها في اللقاء الثاني شعرت أنه إنسان لطيف، ولكن لم تشعر تجاهه بأي مشاعر، وفيما بعد بدأت علاقتهما في التحسن وارتبطا.

قصة حب العوضي وياسمين عبدالعزيز

قصة حب الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، نالت إعجاب الكثيرين، وأيضا الهجوم في بداية علاقتهما.

ويروي «العوضي» تفاصيل اشتعال أول شرارة حب بينهما، قائلا إنه في البداية عمل معها في مسلسل «لآخر نفس»، وحينها كان الدور المرشح له دور ضابط، وقبل هذا الوقت كان قد قرر أنه لن يؤديه، ولكن نظرا لحبه لها كممثلة، ورغبته في العمل معها، وافق على أدائه.

وأشار أحمد العوضي، خلال لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، إلى أنه في بداية التصوير جلس إلى جوارها، وطلب منها أن يرى نسخة من «الاسكريبت» الموجود معها، وبدأ يتحدث إليها، ومن هنا بدأت علاقتهما.