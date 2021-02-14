مصدر أمني ينفي واقعة مقتل عامل بسبب سرقة هاتفه بالبدرشين

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعدي 3 أشخاص على عامل لمحاولة سرقة هاتفه المحمول، وقتل نجل عمته أمام المارة بمنطقة البدرشين.

وأشار المصدر، إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة، مطلع الشهر الجاري، بين طرف أول كهربائي «توفى إثر إصابته بجرح طعنى»، نجل خال الأول، وطرف ثان «نجار مسلح – وسائق مركبة توك توك»، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب رفض الأخير استقلال مركبة «التوك توك»، وتطورت إلى مشاجرة وتدخل باقي الأطراف لمناصرة ذويهم، وتعدى النجار على الكهربائى بسلاح أبيض كان بحوزته، محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي قررت حبس كل من النجار المسلح – وسائق مركبة «التوك توك» على ذمة التحقيق.