مستشار سابق لـ ترامب: قد يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور وليد فارس، الخبير في السياسة الأمريكية الخارجية، مستشار سابق لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن قرار تبرئة الأخير من تهمة التحريض على التمرد من قبل مجلس الشيوخ، يعكس التوازن السياسي الحالي في أمريكا، ما يعني أن أكثرية الحزب الجمهوري لاتزال مؤيدة له.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه عندما كان يخسر مرشح جمهورى، كان يذهب إلى المنزل ويمارس حياته، ولكن بعد قرار مجلس الشيوخ اليوم، قد يعود «ترامب» للحزب الجمهوري مرة أخرى، ومن ثم الترشح للرئاسة الأمريكية، فاضطهاده كان محاولة لإضعافه.

وأشار الخبير في السياسة الأمريكية الخارجية، إلى أن الديموقراطيين كانوا يراهنون على أن بعض أصوات الجمهوريين قد تساندهم خلال التصويت على إدانة ترامب، لكنهم ظنوا أنهم فعلوا ما أرادوا، وهو تشويه صورة الرئيس السابق: «الديموقراطيون كانوا يحاولون تشويه ترامب، وربما يتحول ترامب إلى ما يسمى برئيس حكومة الظل».

ترامب قد يترشح في الانتخابات الأمريكية المقبلة

وأوضح الدكتور وليد فارس، أن قرار مجلس الشيوخ لا يؤثر على المستقبل السياسي للرئيس الأمريكي السابق، وانتهت أسوأ مرحلة له بعد انتهاء انعقاد مجلس الشيوخ لمحاسبته: «لم يحدث في تاريخ أمريكا أن يحاكم رئيس بعد تركه البيت الأبيض مثلما حدث مع ترامب، ترامب قد يعود عبر الانتخابات النصفية، وقد يترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة».

وتابع «فارس»: «زعماء الحزب الديموقراطي، وكذلك جو بايدن كانوا يأملون في آخر لحظة أن بعض الجمهوريين سيتخلوا عن ترامب، ويدينوه، فكان الديموقراطيين يحتاجون إلى 17 صوتا من الجمهوريين وهذا مستحيل ، بينما تصريحات ترامب على تويتر توضح أنه من الممكن الترشح للانتخابات مرة أخرى».