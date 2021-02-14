برلماني يقترح غلق المواقع الإباحية: خايف على أولادي والآداب العامة

كشف النائب محمود أبوالخير، عضو مجلس النواب، تفاصيل اقتراحه في البرلمان لغلق المواقع الإباحية، قائلا: إنه عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم باقتراح أمس بغلق التطبيقات والبرامج التي تنشر المواد الإباحية والعنف بالأجهزة الإلكترونية والهواتف، والتي يرفضها كل المواطنين.

وأضاف «أبوالخير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن لجنة الاقتراحات والشكاوي استدعت غدا وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نظرا لأنه الجهاز المعني طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003، بمراقبة محتوى المواقع المختلفة، وهناك مادة قانونية تلزم الجهاز لمتابعة ومراقبة هذه المواقع، التي تقدم الأشياء المخلة للآداب، وسيتم مطالبته بمعرفة آلية تطبيق ذلك.

ولفت عضو المجلش، إلى أن بعض الدول ولاسيما في الخليج حظرت أكثر من موقع إباحي، والتطبيقات التي تنشر العنف بين الأطفال الفترة الماضية، متابعا: «الفكرة دي شخصية ودة حق قانون من دور الرقابة على الأجهزة الحكومية، وانتشار الأجهزة الإلكترونية المختلفة في يد الأطفال النهاردة، جعلهم عرضة دائما للمحتوى دة، وأنا كرب أسرة خايف على أسرتي وأولادي وعاوز أحمي الآداب العامة للأسرة المصرية من الناحية الدينية والأخلاقية والطبية والنفسية».

وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب عدة اجتماعات بداية من اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها الاقتراح المقدم من النائب محمود أبوالخير، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية، التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

كما تناقش الاقتراح المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن توصيل وتركيب كبائن الإنترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركزي سنورس وطامية، محافظة الفيوم.