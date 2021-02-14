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محمود مسلم

الإحصاء: 54.1% زيادة في مشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العام 2018/2019

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الوطن
10:21 ص | الأحد 14 فبراير 2021
الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته السنوية الخاصة بالإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2018/2019، حيث جاءت أهم المؤشرات كما يلي:

قطاع الأعمال العام 

- بلغت قيمة الأجور57.7 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 50.8 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 13.7%.                                                               

-  بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 104.1 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 94.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 10.7%.

- بلغـت قيمة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 519.7 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 7.4%.       

القطاع العام     

- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 11.2 مليار جنيـه عام 2018/2019 مقابل 7.3 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 54.1% نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.   

- بلغت قيمة ايرادات النشاط الجاري 191.7 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 158.8 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرها 20.7%.         

- بلغـت قيمة الأجور 27.3 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 22.8 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 20.1%.

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