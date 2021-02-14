الإحصاء: 54.1% زيادة في مشروعات تحت التنفيذ بالقطاع العام 2018/2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته السنوية الخاصة بالإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2018/2019، حيث جاءت أهم المؤشرات كما يلي:

قطاع الأعمال العام

- بلغت قيمة الأجور57.7 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 50.8 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 13.7%.

- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 104.1 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 94.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 10.7%.

- بلغـت قيمة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 519.7 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 7.4%.

القطاع العام

- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 11.2 مليار جنيـه عام 2018/2019 مقابل 7.3 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 54.1% نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.

- بلغت قيمة ايرادات النشاط الجاري 191.7 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 158.8 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرها 20.7%.

- بلغـت قيمة الأجور 27.3 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 22.8 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 20.1%.