«القطرية للشحن الجوي» تستأنف عملياتها في مصر بتعيين وكلاء جدد

تستأنف الشركة القطرية للشحن الجوي عملياتها في مصر والسعودية والإمارات بتعيين وكلاء مبيعات جدد، على أن تفتح الباب أمام المبيعات وحجوزات الشحن اعتبارا من الأحد المقبل 21 فبراير.

ووقع اختيار الشركة على «فينوس للنقل الدولي» لتكون وكيلها في مصر، ومجموعة يوسف بن أحمد كانو وشركة جلوب للعمل في السعودية والإمارات على التوالي.

وقالت الشركة القطرية للشحن الجوي في بيان لها أطلعت «الوطن» على نسخه منه إنها اعتبارًا من 21 فبراير الجاري ستستأنف الخطوط الجوية القطرية للشحن والحجوزات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر مع تعيين وكلاء مبيعات عامين في هذه البلدان.

وأعلنت الشركة في بيانها عن أسماء وكلائها مؤكدة أنه تم منح خطاب التعيين إلى وكلاء الخدمات العامة.

1- شركة Globe Air Cargo ECS Group التابعة - للإمارات العربية المتحدة.

2- شركة يوسف بن كانو المحدودة - للمملكة العربية السعودية.

3- فينوس للشحن الجوي - لجمهورية مصر العربية.

وفي نفس السياق قال غيوم هالوكس، الرئيس التنفيذي للشحن في الخطوط الجوية القطرية: «إن استئناف رحلات الركاب إلى هذه البلدان الثلاثة يعد خبرًا رائعًا، حيث يتيح لنا إعادة تأسيس التجارة ودعم عملائنا».

وإلى جانب الرحلات سنقدم أيضًا خدمات النقل بالشاحنات إلى ومن النقاط الأخرى غير المتصلة بالإنترنت داخل هذه البلدان.

وأوضح الرئيس التنفيذي: «يسعدنا تعيين GSAS الذين يتمتعون بسمعة ممتازة ويتشاركون القيم المشتركة المتمثلة في التركيز على العملاء وتميز الخدمة. نحن على يقين من أنهم سيساعدون في الترويج للعلامة التجارية القطرية للشحن الجوي بشكل أكبر وتنمية بصمتنا».

تقوم الشركة القطرية للشحن الجوي بتشغيل رحلاتها إلى الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة والإسكندرية والقاهرة في جمهورية مصر العربية، وأكدت الشركة القطرية للشحن إنها ستبدء في قبول حجوزات البضائع لنقل البضائع من وإلى هذه البلدان الثلاثة من خلال وكلاء المبيعات العامين المعينين لديها.