آسر ياسين وأحمد حسن يشاركان في انطلاق مبادرة «أخلاقنا»

انطلقت، اليوم، حملة توعوية بعنوان «أخلاقنا»، والتي تطلقها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للحث على اتباع الأخلاق القيمة، وتجنب السلوكيات الدخيلة عن الفكر والعادات والتقاليد المصرية القويمة.

وأعدت الشؤون المعنوية أولى الحلقات المصورة المذاع في إطار حملة أخلاقنا، والتي ظهر فيها عدد من السلوكيات الخاطئة، مع ظهور عدد من الشخصيات العامة والنجوم للتوعية بكونها خطأ، من بينهم الكابتن أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، والفنان آسر ياسين.

بدأ الفيديو بمجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم، ويتعمدون ضرب المنافس، وإسقاطه أرضا والتنمر عليه، ثم أعقبه تعليق صوتي قيل فيه: «الرياضة مش كدا.. مينفعش نيجي على بعض، ولا ينفع منحسش ببعض، وتبقى دي نظرتنا لبعض»، كما ظهر فتاتان تتنمران على آخرى من ذوات الاحتياجات الخاصة.

ثم ظهرت سيدة تحمل حقائب ثقيلة، واصطدم بها شاب ليتركها ويمضي في طريقه، ليتم التعليق صوتيا: «الست دي حملها كبير وشايلاه لوحدها، مش ده اللي اتربينا عليه».

ثم ظهر بالفيديو مجموعة شباب أثناء معاكستهم لفتاة، ثم جرى التعليق: «ممكن تكون أختك أو جارتك.. مينفعش تبقى دي نظرتك ليها».

وظهر بعدها الشخصيات العامة والنجوم ليوعوا الشباب بسلوكياتهم الخاطئة، مع تعليق بأن نتعاون سويا، وأن ندخل الفرحة على بعضنا.

وأكد الفيديو على أن المصريين يتم تربيتهم على احترام الكبير طوال عمرهم، وأن المخطئ يجب أن يراجع نفسه، ويحافظ عليها، ويصونها.