عاجل.. شوقي: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية بلجان المدرسة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إن سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي، ستكون امتحانها واحد ومجمع في يوم واحد، لكل المواد بكل سنة دراسية، وهو ما سيتكرر في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيخوضون امتحانات إلكترونية في لجان بالمدرسة في شهر فبراير وهو امتحان الصف الأول الدراسي».

وتابع: «بعدها سنكون أمام الامتحانات الشهرية في مارس وإبريل ومايو، وهي إلكترونية من المنزل».