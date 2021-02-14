رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. شوقي: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونية بلجان المدرسة

كتب:

شريف سليمان
05:58 م | الأحد 14 فبراير 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إن سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي، ستكون امتحانها واحد ومجمع في يوم واحد، لكل المواد بكل سنة دراسية، وهو ما سيتكرر في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيخوضون امتحانات إلكترونية في لجان بالمدرسة في شهر فبراير وهو امتحان الصف الأول الدراسي».

وتابع: «بعدها سنكون أمام الامتحانات الشهرية في مارس وإبريل ومايو، وهي إلكترونية من المنزل».

اقرأ المزيد:

شوقي: ضم امتحانات الترمين الأول والثاني للشهادة الإعدادية بنهاية العام

شوقي: امتحان «est» المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية

طارق شوقي: عودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير

شوقي: امتحان مجمع في يوم واحد لكل المواد في امتحانات النقل

شوقي: وزيرة الصحة وعدت بتوفير اللقاحات لكل المعلمين والإداريين قريبا

طارق شوقي: لن ينجح طالب دون تقييم ونبحث آلية إجراء الامتحانات