الصحة العالمية: كورونا انتشر قبل ديسمبر 2019

كشف بيتر بن إمباريك رئيس فريق التحقيق بشأن منشأ كورونا المشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين فى مدينة ووهان بالصين، عن أنه تم اكتشاف علامات تشير إلى انتشار فيروس كورونا المستجد قبل شهر ديسمبر 2019 وهو الشهر الذي شهد اكتشاف أولى إصابات الفيروس فى مدينة ووهان الصينية.

وأوضح رئيس فريق التحقيق، أن فيروس كورونا المستجد، انتشر على نطاق واسع في ديسمبر 2019، فضلا عن وجود أكثر من سلالة للفيروس في المدينة خلال الشهر ذاته، مشيرا فى مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى أن الفيروس كان ينتشر على نطاق واسع في مدينة ووهان في ديسمبر وهو اكتشاف جديد.

وتابع إمباريك، أن العلماء الصينيين قدموا إلى فريق التحقيق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر 2019 منوها إلى أن فريقه وجد في العينات التي تم أخذها من المرضى في أوائل ديسمبر 2019، أكثر من 13 تسلسلا جينيا لفيروس «SARS-COV-2».

ولفت إلى أنه يمكن توفير أدلة حول جغرافية وتوقيت تفشي المرض قبل ديسمبر، إذا تم فحص هذه التسلسلات مع بيانات المرضى الأوسع في الصين خلال 2019.

وفى السياق نفسه، وأسوة بأمريكا، أعربت بريطانيا عن مخاوفها بشأن إتاحة البيانات الخاصة بفيروس كورونا لفريق تحقيق الصحة العالمية.

وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، إن لديه مخاوف بشأن التيسيرات المتاحة من قبل السلطات الصينية لفريق التحقيق بشأن منشأ كورونا.

وكان البيت الأبيض دعا الصين أمس إلى إتاحة بيانات من الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا لفريق التحقيق بشأن أصل الفيروس.

وكان فريق الصحة العالمية أعلن الأسبوع الماضى استبعاد تسرب فيروس كورونا من مختبر بالصين منوهت إلى أن أولى إصابات الفيروس لم تكن بسوق ووهان للمأكولات البحرية.