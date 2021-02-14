وزير التعليم العالي: عودة الدارسة بالجامعات 27 فبراير.. جملة مش صعبة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تّصور أن البيان الذي خرج من اجتماع لجنة الأزمات أمس شرح ووضح كافة الأمور بالنسبة للطلاب، لكن ما زال هناك أشخاص يريدون ومصممون على إقناع أنفسهم بحقائق غير موجودة، مؤكدًا أن الدراسة ستعود في الجامعات بإذن الله يوم 27 فبراير، «جملة واضحة مش صعبة».

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا القرار كان واضحًا من بيان لجنة إدارة الأزمات أمس، موضحًا أنه جرى مد إجازة نصف العام أسبوعًا، حتى يكون أمام الطلاب فترة زمنية تقدر بأسبوعين من أجل استذكار دروسهم: «عشان محدش يقول مكنتش مستعد أو كنت فاكر هيبقى فيه أبحاث فقط».

وتابع: «لما ندي أسبوعين للطلاب في الجامعات أو المدارس من صدور القرار يبقى عندهم وقت للاستعداد للامتحانات، الطلاب في الكليات والمعاهد غير المدارس، إحنا عندنا تعليم هجين، يعني كل كلية وكل معهد وكل تخصص له طريقة خاصة ولوائحه الخاصة، يعني الكلية اللي عليها امتحان الطالب هيرجع يوم 27 هيلاقي جدول الامتحانات موجود».