عاجل.. وزير التعليم العالي يّحسم الجدل: لا أبحاث ولا امتحانات «أون لاين»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بعض طلاب الجامعات، كانوا يتصورون أن الوزارة ستتراجع عن قرار إجراء الامتحانات، بعد العودة من إجازة الصف الدراسي الأول، أو تحويل الامتحانات «أون لاين»، أو الاستغناء عن الامتحانات مقابل الاختبارات، وهذا أمر مرفوض ولن يحدث مطلقًا.

لا تأجيل ولا أبحاث ولا امتحانات أون لاين

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، بشكل صريح: «لا يوجد تأجيل ولا يوجد أبحاث ولا يوجد امتحانات أون لاين، سوى للكليات التي أعلنت منذ بداية العام الدراسي أنها ستقوم بإجراء الامتحانات أون لاين نتيجة قلة عدد طلابها أو إمكانياتها أو البنية الأساسية التعليمية لديها تسمح بذلك».

اللي مش عنده امتحانات ينزل يحضر السكاشن

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يوجد بحث أو امتحانات أون لاين، «لو الجامعة أو الكلية بتقول الطالب ينزل يمتحن بالشكل التقليدي منذ بداية العام الدراسي، يبقى لازم الطالب ينزل يمتحن بالشكل التقليدي، ولو طالب مش عنده امتحانات، ينزل الجامعة يحضر الحصص العامة بتاعته والسكاشن».