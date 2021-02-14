وزير التعليم العالي لمن لديهم أمل في إلغاء الامتحانات: بلاش تخدع نفسك

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للطلاب الذين كان لديهم أمل في عدم إجراء الامتحانات أو تقديم أبحاث فقط، أو إجراء امتحاناتهم من المنزل، حيث قال «اللي كان عنده أمل في حاجة ياريت ميخدعش نفسه، ويركز في الفترة الجاية»، مناشدًا إياهم بالالتزام بنظام التعليم الهجين.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، «التعليم الهجين فيه جزء منه تعليم تقليدي فيس تو فيس، يعني الطالب ينزل الجامعات، وفيه جزء خاص بالتعليم عن بعد، الكليات العملية ليها حاجتها والكليات النظرية ليها حاجتها وكليات العلوم التطبيقة ليها حاجتها».

وعن مدى إمكانية إجراء اجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على أخر المستجدات، رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يُعد اجتماع دوري تقليدي، «إحنا من أول يوم عارفين أن كل كلية وليها خصوصها، كليات القطاع الطبي غير القطاع العلمي، غير القطاعات الخاصة بالعلوم الإنسانية».

وتابع: «كله يشتغل من خلال ما يتم الاتفاق عليه من لجنة إدارة الأزمات، الدولة تُدار من خلال هذه اللجنة خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية سواء بتوقف الدراسة أو استنافها أو تعطل الامتحانات أو إجرائها، مش هنغير رأيينا تاني، ومش هنعمل اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات عشان نناقش ده، القرارات المتخذة كانت عليها إجماع كامل».