عاجل.. وفاة الشاعر والروائي الفلسطيني مريد البرغوثي

أعلنت قناة فلسطين الإخبارية، مساء اليوم، وفاة الشاعر والروائي الفلسطيني الكبير مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاماً.

وُلد البرغوثي عام 1944 في قرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية، وتلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، ثم سافر إلى مصر عام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها عام 1967.

وكان البرغوثي متزوجاً من الكاتبة والناقدة المصرية رضوى عاشور، وابنهما هو الشاعر تميم البرغوثي.

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعر والكاتب مريد البرغوثي الذي توفي في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز ال 77 عاماً.

وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبوسيف إنه برحيل الشاعر والكاتب مريد البرغوثي تخسر الثقافة الفلسطينية والعربية علماً من أعلامها ورمزاً من رموز الإبداع والكفاح الثقافي الوطني الفلسطيني.

وقال الوزير أبوسيف إن الراحل من المبدعين الذين كرسوا كتاباتهم وإبداعاتهم دفاعاً عن القضية الفلسطينية وعن حكاية ونضال شعبنا وعن القدس عاصمة الوجود الفلسطيني، حيث ستخلد أفعاله الشعرية والنثرية حكاية الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني والفكر الإنساني.

وأضاف أبوسيف أن البرغوثي الذي رحل في أوج عطائه وإبداعه سيظل منارة فكرية وثقافية تهتدي بأبداعها الأجيال.وتقدم أبو سيف إلى عائلة الشاعر الفلسطيني الكبير وإلى جموع المثقفين بالتعازي والمواساة.