«خالد عبدالغفار» للراغبين في تأجيل العام الدراسي: مش هنجبر حد على التعليم

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من يخشى على نجله أو ابنته من الذهاب للجامعة أو المدرسة، عليه التقدم بطلب اعتذار عن عدم الحضور أو طلب تأجيل العام الدراسي، نتيجة ظرف أو مرض أو قلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وفي هذه الحالة، سيتم النظر في هذا الطلب من خلال الجهات الرسمية سواء مديريات التعليم أو إدارات الجامعات.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، «في الحالة دي هنقوله طب يا حبيبي أجل السنة كلها، معندناش مشكلة، مفيش حد يُجبر على أنه ينزل يتعلم، عاوز تتعلم أهلا وسهلا، عاوز تأجل نتيجة أي ظرف عندنا قوانين ولوائح إذا كان عذر مقبول، ونحن نقدر كل الظروف اللي هتقدم طبقًا عشان متخليش حد ينزل غصب عنه».

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يريد أن يقول أي طالب «نزلونا غصب عننا»، موجهًا رسالة للطلاب: «لا يا حبيبي متنزلش وقدم طلب وهنأجل الامتحانات بتاعتك، أو نأجلك السنة كلها لو عاوز، لا نُجبر أحدًا على التعليم، فيه مجموعة كبير جدًا عاوزه تتعلم وتستكمل العام الدراسي عشان تنتهي على خير وتنتقل من سنة لسنة أو تتخرج عشان تشوف حياتها المهنية».

وتابع: «مش أول مرة ولا هتكون آخر مرة، إذا كان هناك عذر مقبول مقدم من الطالب لتأجيل السنة نقبله، والخوف أوالاشتباه أو الإصابة عذر مقبول، وهنستقبل الطلبات الخاصة بهذا الأمر قبل الامتحانات بفترة قليلة جدًا».