التعليم عن الامتحان المجمع: أبسط من بتاع زمان.. مفيش قلق أو خوف منه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار الوزارة بالامتحانات المجمعة لبعض المراحل الدراسية هدفه الأساسي تقليل وجود الطلاب بأعداد كبيرة في وقت واحد، وتم اللجوء إلى حل الامتحان المجمع لقياس مدى تحصيلهم في الـ5 مواد الرئيسية عبر امتحان ورقي.

ياريت الطلاب تحضر.. وهيلاقوا الامتحان أبسط من زمان

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الامتحان سيكون بشكل ورقة أسئلة واحدة بها 4 أسئلة في كلٍ من العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية: «هييجوا يقعدوا 3 ساعات وده بدل النزول 7 مرات، ويحضروا ببساطة وهيلاقوه أبسط من اللي كان بيجيلهم زمان، وعندنا أسبوعين من النهاردة نحضر ببساطة ليهم».

مش عايزين الطالب يفضي دماغه

وأوضح أن فلسفة الوزارة التي تعمل عليها منذ سنوات هو أن التعليم ليس بالامتحان، ولكن حتى يكتسب الطلاب المهارة: «مش عايزينه يفضي دماغه، والطريقة دي هتخلي الطالب يهتم وييشوف العلاقة بين المواد ويذاكرها مع بعض، وميذاكرهاش لمجرد إن فيه امتحان، خلونا نجرب مع بعض وهنلاقيها أبسط بكتير ومش محتاجه خوف أو قلق».

مبقاش عندنا رفاهية الحذف لأننا كدة هنخل بالشهادة المصرية ككل

وشدد على عدم حذف أي اجزاء من المواد والمناهج، حيث إن هدف الوزارة هو استكمال العام الدراسي بالكامل حتى إذا اضطرت الوزارة إلى مد الفصل الدراسي الثاني: «خسرنا 7 أسابيع قبل كدة ومبقاش عندنا رفاهية الحذف لأننا كدة هنخل بالشهادة المصرية ككل».