التعليم عن امتحانات المرحلة الإعدادية: هنستنى لآخر السنة.. خايفين عليهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك 1.4 مليون طالب في المرحلة الإعدادية، وفي حال تم إجراء امتحانات تلك المرحلة بلجان، فستكون منظومة ضخمة ضعف أعداد طلاب الثانوية العامة: «احنا مش عايزين ننزل مليون و400 ألف طالب يعملوا 7 امتحانات في الفترة دي، ومستنيين لآخر السنة، علشان خايفين عليهم».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وصولا لشهر يونيو أو يوليو، سيتم تطعيم كل المعلمين، وستكون أعداد مصابي فيروس كورونا في انخفاض، وستثتسنى للوزارة في تلك الآونة امتحان الطلاب: «لو كنا عملناه الترم الأولاني كان هيتقال لينا أزاي هتنزلوا الولاد دلوقتي والإجراءات وعدد اللجان والكلام ده كله».

وأوضح أنه لن يتم الاعتماد على نظام الأبحاث، كما حدث العام الماضي، بسبب وجود عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور أساءوا استخدام الأبحاث، بما أخل بتكافؤ الفرص: «وصلنا لمرحلة أنها بتتباع على الرصيف، وده أخل بالمقارنة بين اللي اجتهد في عمل البحث، ومن قام بشراء الأبحاث، ولازم كلنا نشتغل مع بعض، ولو كنا عايزينها تاني كنا احترمناها أكثر من كده»

وأكد أن المشكلة الرئيسية الموجودة للطلاب وأولياء الأمور، هو الاهتمام بنتيجه الامتحان أكثر من التعلم، والتعليم لا يدار بالأهواء، لكنه يدار بما يخرج منتج تعليمي جيد يخدم الطلاب: «النتيجة هتكون أفضل لو كنا عملنا الأبحاث بأيدينا وعملناه لوحدينا، ومش حاجة نفخر بيها اننا جبنا نمره مش بتاعتنا، والأجنبي بيبقي ماسك الكتاب مش لأنه هيمتحن فيه، بس علشان يكون أكثر ثقافة».

وأشار إلى أنه بالنسبة لامتحانات التجريبي للصف الثالث الثانوي، سيتم عقده في المنزل، والامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي، سيتم إجراءها في المنزل: «أحنا بنفترض في الطلبة اللي في ثانوي أنهم عارفين مصلحة نفسهم، ولازم ينضجوا، ولو غشوا في البيت هما اللي خسرانين».