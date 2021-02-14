عبد الغفار: نعمل على أكثر من لقاح مصري مضاد لـ كورونا.. التجارب مبشرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم العمل على أكثر من لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ولكن لا أحد يستطيع توقع النتائج في الوقت الحالي، حتى يتم الانتهاء من الدراسات والتجارب على الحيوانات، ومن ثم إجراء هذه التجارب على الإنسان، موضحًا أن التجارب حتى الآن على الحيوانات مُبشرّة.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نتائج التجارب على الحيوانات جيدة من حيث المأمونية والفاعلية، ويتبقى فقط تحقيق نفس النتائج على الإنسان، سواء على عشرات المواطنين أو المئات منهم أو الآلاف.

أولويات مُعلنة

وعن موعد تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات المصرية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أولويات مُعلنة من قبل الدولة ووزارة الصحة والسكان، وتم اعتماد هذه الأولويات وهي القطاع الطبي والصحي في مقدمة هذه الأولويات، وهناك أيضًا تقسيمة داخل القطاع الطبي، حيث أن العاملين في مستشفيات العزل أولا كونهم أكثر خلطة وتعاملًا مع مصابي فيروس كورونا.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه يأتي بعد ذلك العاملين في القطاع الطبي بشكل عام، ثم أصحاب الأمراض المزمنة من فوق سن معين طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة،: لافتا إلى أن هناك موقع إلكتروني وتواصل مع هذه الفئات، وبعد ذلك ستأتي العديد من قطاعات الدولة دون تحديدها: « دي الأولوية المعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان».