خالد عبدالغفار: في طريقنا لتقديم أول لقاح مصري ضد كورونا لهيئة الدواء

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مستجدات اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث ذكر أنه سيتم الانتهاء من مرحلة التجارب على الحيوانات والوصول لمرحلة التجارب الإكلينكية في منتصف مارس المقبل، وعلى أساس ذلك سيتم التقدم بملف اللقاح لهيئة الدواء المصرية.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه أحيانا يتم إعادة بعض التجارب على الحيوانات، من أجل أن يتم التقدم بملف يماثل الملفات العالمية، «إحنا بنشوف الشركات الكبرى بتقدم الملف إزاي وبنعمل زيها، لأنها تجربة حديثة بالنسبة لمصر، وهي إنتاج لقاحات تستخدم للإنسان، فبنشوف الشركات الكبرى بتقدم الملف إزاي ومعاييره إيه».

وتابع: «نحن في طريقنا إلى إننا نتقدم لهيئة الدواء المصرية بملف كامل مبني على الدراسات العلمية العالمية في هذا المجال، إحنا بالفعل متواصلين مع هيئة الدواء وهي معانا في التحالف عشان نصل لمرحلة التجارب الإكلينيكة، على منتصف مارس هتكون ظهرت النتائج، الدارسات تتم بشكل مخيف جدا».

وأوضح أنه يتم تشريح حيوانات التجارب بكل أعضائها والنظر لهذه الأعضاء تحت الميكروسكوب، من خلال متخصصين في علوم الأنسجة، للتأكد من مأمونية اللقاح، وكل فترة نأخذ عينات ونحللها، سواء نحلل الخلايا المناعية أو الخلايا في الذاكرة عشان نعرف فاعلية اللقاح ممكن يستمر قد إيه مع الإنسان 3 شهور ولا 6 شهور ولا أكتر من كدة».

وتابع: «مفيش حد عاوز يجاوب على السؤال ده من كل الأبحاث واللقاحات اللي ظهرت عشان الوقت، لازم يتوفر وقت كافي ونقيس الأجسام المضادة في الجسم والخلايا الخاصة بالذاكرة، فهي في النهاية منظومة كبيرة جدًا من العمل البحثي التقني العالي جدًا عشان نقدر نطمئن على مأمونية وفاعلية اللقاحات».