التعليم: امتحان الراسبين وطلاب المنازل سيكون بالنظام الإلكتروني الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب الراسبين وطلاب المنازل والطلاب في الخارج سيجري امتحانهم بالنظام الإلكتروني الجديد وليس القديم: «الدولة هتوفر الأجهزة واماكن الامتحان وهندربهم عليها وندخلهم في المنظومة، لأن الثانوية العامة لازم يكون فيها امتحان واحد بمسطرة واحدة علشان كلهم يدخلوا التنسيق مع بعض».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في حال أراد أولياء الأمور تحويل أبنائهم للتعليم عن بعد فيجب عليهم إعلام الوزارة بذلك: «إحنا بس عايزينه يكون عارف إن ابنه مش بييجي المدرسة بعلمه، واللي عايز يأجل السنة الدراسية ككل ده متاح بدون أسباب، وهنسيب الناس تختار المناسب ليها».

وأوضح أن شهادة الـSat والـACT هي شهادات دولية ومعترف بها على مستوى العالم، ولكن ولمن يريد خضوع الطلاب بالجامعات المصرية فيجب على الطلاب الحصول على الـEST: «هذا الامتحان إحنا ضامنين جودة الأسئلة وسرية تبادل المعلومات وإنه مش بيتسرب وبيتصحح بشكل معين، وحصل اختراقات من قبل للشهادتين الأوائل في الدول المحيطة بينا وعندنا خلت مصداقية الامتحان متأرجحة وممكن يتلغي فجأة».

وأكد أنه في حال كان الطالب في الدبلومة الأمريكية ودخل أيًا من الامتحانين الأوائل وجرى الامتحان فسيتم الموافقة عليه، أما بالنسبة لمن سيقومون بالاختبار مستقبلا فيجب عليهم الخضوع لامتحان الـEST للدخول في تنسيق الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن مواد الهوية القومية الموجودة في المدارس الدولية سيتم تأجيلها إلى آخر العام، وكافة المدارس الدولية لها عدد أسابيع وخطة مختلفة، وبعد انتهاء القرار الأول لمجلس الوزراء الذي أوقف الدراسة لـ20 فبراير فسيتسنى لهم العودة لتنفيذ خطتهم في الحضور والامتحانات: «كل نظام تعليمي له خطته المختلفة، وبنترك لهم تحديد الجداول».

وتابع: «بالنسبة لتطعيم المدرسين فهناك جدول تعمل عليه وزارة الصحة، والمهم تصل شحنات كافية من اللقاح، وفيه أولويات خطة، والمعلمين ليهم الأولوية، ونأمل أن يتم ذلك بالنسبة لنا خلال الفترة المقبلة».