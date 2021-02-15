«التموين»: سيناريو بديل لإقامة «أهلا رمضان» حال تصاعد إصابات كورونا

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من استعداداتها لمعارض أهلا رمضان، حيث تفكر الوزارة في الوقت الحالي في الشكل الأمثل لتنظيم معارض أهلا رمضان في ظل فيروس كورونا.

وقال مصدر بالوزارة لـ«الوطن» إن قرار إقامة معارض أهلا رمضان سواء بالقاهرة أو المحافظات يعود للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وهى الجهة المنوط بيها التصريح بإقامة المعرض من عدمه وفقا للمعدل الوبائي، وحتى الآن فمن المقرر في ظل استقرار رقم الإصابات أن ينظم المعرض في فرعه الرئيسي بالقاهرة، بالإضافة لسيناريو آخر سيطبق في حال تصاعد المنحني الوبائي الحالي يتعلق بتطبيق ما تم خلال العام الماضي من إقامة المعرض داخل السلاسل التجارية، بحيث يتم تخصيص أركان خاصة بأسعار وتخفيضات من 25% لـ30%.

وزير التموين: المعارض سوف تضم مختلف أنواع السلع

وفي اجتماعه صباح السبت مع ممثلى الغرف التجارية، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المعارض سوف تضم مختلف أنواع السلع كالأرز والزيت والسكر والمكرونة بعبوات مختلفة الحجم وأسعار في متناول الجميع.

وشدد وزير التموين خلال اجتماعه، على ضرورة التزام كل المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار إصابات كورونا، كاشفًا عن تنسيق مع المحافظين لتوفير مساحات خاصة لإقامة المعارض بالمحافظات ودعمها باللوجستيات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالاماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وتقام سلسلة معارض «أهلا رمضان» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية.