حفيد الشيخ سيد النقشبندي: هناك أعمال للراحل لم تظهر للنور حتى الآن

قال بلال النقشبندي، حفيد الشيخ سيد النقشبندي، إن هناك أعمالا لجده لم تظهر للنور، متابعا: «أعماله كتير جدا اللي وجدناها بعد وفاته بمدة طويلة وبصعوبة شديدة، لأنها في دول كتير منها سوريا، وتواصلنا مع ناس في العراق، وقدرنا نجيب مجموعة من الابتهالات كانت لسه مظهرتش للنور أو طلعت، ومازالت مع الأسرة مدفونة وملقتش لها الطريقة المناسبة أو الشكل اللي يليق بها».

وأضاف «النقشبندي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة cbc، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه لم يتواصل معه في التلفزيون المصري أو الإذاعة لعرض هذه الأعمال، «أنا نفسي حد يتواصل معايا، أقدر أوصل الحاجة دي للناس، ودي حاجة تسعدني جدًا».

دور السادات في ابتهال «مولاي»

ولفت إلى أن ابتهال جده بـ«مولاي» يرجع لسر حب الناس لصوته، دفع رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات، عند سماعه صوته، أعجب به للغاية، ودعاه لحفل زواج ابنته هو والملحن بليغ حمدي، وفي الحفل رغب في تعاونهما وسماع صوت النقشبندي على ألحان بليغ حمدي، وقد كان، ومنها الكثير من الابتهالات التي مازالت لم تُشهر بالشكل الذي يليق بها.

النقشبندي لا يحب ربط نفسه بلحن

وتابع: "في ألحان بليغ كان الشيخ بيبقى له جزء خاص به، هو بيحب دائما يبقى منطلق ومفيش لحن رابطه، فكان يبقى فيه جزء بليغ حطه للحن وجزء تاني يتركه لسمائه وعنانه".

ويلقب الشيخ النقشبندي بـ "فيتارة السماء"، وكلمة النقشبندى نسبة إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية نسبة إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند، وكانت أسرة الشيخ النقشبندي قد انتقلت لمدينة طهطا بالصعيد، ولم يكن بلغ العاشرة وفيها حفظ القرآن وتعلم الإنشاد الدينى في حلقات الذكربين مريدى الطريقة النقشبندية .

وفى 1955 استقر النقشبندى في طنطا وذاعت شهرته في محافظات مصر والدول العربية، وسافر لسوريا لإحياء الليالى الدينية بمدنها بدعوة من الرئيس حافظ الأسد، وزار أبوظبى والأردن وإيران واليمن وإندونيسيا والمغرب العربى ودول الخليج ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية.