تدمير 21 طائرة.. «التحالف العربي» ينتصر على الحوثيين في معركة «الدرون»

كثف الحوثيون، هجماتهم على السعودية، باستخدام طائرات مسيرة مفخخة «درون»، والتي استطاع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض «التحالف العربي» من اعتراض الطائرات وتدميرها.

وقال المتحدث باسم «التحالف العربي»، العميد الركن تركي المالكي، لقناة «العربية»، إن قوات «التحالف» اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة.

واليوم، قال المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح المالكي، أن المحاولات الحوثية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم حرب، وأكد العميد الركن المالكي، أن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

«التحالف العربي»: الحوثيون ينتهكون القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين

وكان المالكي، قال في وقت سابق، إن الحوثيين ينفذون أجندة «الحرس الثوري الإيراني»، موضحا أن الحوثيين يحاولون التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية. وأكد «التحالف العربي»، أن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين.

وأمس الأحد، تمكنت قوات التحالف، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقهما الحوثيون الإرهابيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وأمس الاول السبت، قال المتحدث باسم قوات «التحالف العربي»، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون الإرهابيون بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف «مطار أبها الدولي».وتمكن «التحالف العربي»، الجمعة الماضية، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

والخميس الماضي، قال العميد الركن تركي المالكي، إن قوات «التحالف العربي» المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيارمفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف العربي»، في 10 فبراير الجاري، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الحوثيون الإرهابيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي 8 فبراير الجاري، قال «تحالف دعم الشرعية» في اليمن، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.وفي 7 فبراير من الشهر الجاري، تمكن التحالف من اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقها الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي 6 فبراير الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف، إن «التحالف العربي»، تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.وتمكنت قوات التحالف المشتركة في 30 يناير الماضي، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأعلن «التحالف العربي» في 23 يناير الماضي، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية «الرياض»، كما اعترض التحالف ودمر في 22 من الشهر ذاته، طائرة دون طيار مفخّخة كانت تستهدف السعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف العربي» العميد الركن تركي المالكي، في 15 يناير من العام الجاري، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار مفخخة كانت باتجاه المملكة تم إطلاقها من جانب الحوثيين من محافظة «الحديدة» اليمنية.