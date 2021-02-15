الجعايدي: تعاقدت مع «سيركل» البلجيكي بعد دراسة العروض المتوافرة

قال المدافع السابق لنادي الترجي والمنتخب التونسي راضي الجعايدي، أمس الاحد، إن تعاقده لتدريب نادي «سيركل بروج» البلجيكي، جاء ضمن برنامج كامل ومشروع قد يتواصل الموسم المقبل، خاصة وأن النادي البلجيكي ضمن المجموعة المالكة لنادي موناكو الفرنسي.

وأكد الجعايدي، في مداخلة في برنامج «ريكاب سبور» على إذاعة «موزاييك» التونسية، أن التوقيع مع «سيركل بروج» جاء بعد فترة درس فيها العروض المتوفرة.

وأشار إلى أن تعاقده مع الفريق البلجيكي هو خطوة إلى الأمام ستفتح له أبواب أندية أوروبية، خاصة وأنه أمضى عدة سنوات مع ساوثهامبتون دون الحصول على منصب في الفريق الأول وهو ما كان قد وعده به مسؤولو النادي الإنجليزي في السابق.

وأوضح المدافع السابق للترجي الرياضي، أنه أمضى 10 سنوات في تدريب الفرق الشابة في ساوثهامبتون ومسؤولي الفريق وعدوه بمنصب في الفريق الأول، لكن ذلك لم يحصل.

وأضاف أن ذلك يؤكد أنه سيبقى دائما أجنبيا في نظر العديد، موضحا أنه ليس فرانك لامبارد أو جون تيري كي يحصل على منصب مدرب أول في فريق بسهولة.

وأشار إلى أن العديد من جماهير الترجي الرياضي التونسي لطالما كانت تطالبه بتولي مهمة تدريب فريق باب سويقة غير أن ذلك الأمر ليس بيده.

وأضاف الجعايدي أنه يحترم جداً العمل الذي يقوم به المدير الفني لنادي الترجي التونسي معين الشعباني.

وخاض الجعايدي، مسيرة طويلة كلاعب في صفوف الترجي التونسي ثم بولتون وساوثامبتون وبرمنجهام في إنجلترا.

جدير بالذكر أن الجعايدي عمل مدربا لفريق «هارتفورد أتلتيك» المنافس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي، في عام 2020، وقاد فريقه نحو التأهل لمرحلة التصفيات النهائية من أجل الصعود للدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخ النادي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.