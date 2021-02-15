بعد فوزه باللجوء في لندن.. 10 معلومات عن «السري» المحكوم عليه بالإعدام بمصر

فاز ياسر السري المحكوم عليه بالإعدام في مصر، باللجوء في لندن، حيث تورط في محاولة قتل رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي عبر تفجير قنابل في موكبه، ما أسفر عن مقتل طالبة خلال العملية الإرهابية.

ونجا عاطف صدقي وحراسته، بعدما أخطأ المتهم في تقدير الموعد، وكان الضحايا من الطلاب، إذ لقيت طفلة تدعى «شيماء» مصرعها، متأثرة بجروحها من شظايا الانفجار، وأُصيب 14 آخرون من زملائها بالمدرسة والمارة في الشارع.

وأليك 10 معلومات عن ياسر السري المُدان بمحاولة قتل عاطف صدقي رئيس وزراء مصر في عام 1993.

1- يبلغ من العمر 58 عاماً ومولود في المنصورة.

2 - عضو في تنظيم الجهاد.

3 - هرب الى لندن من السودان، وطالب اللجوء إليها أول مرة في 1994، وفشل طوال 27 عاماً لكن سمح له بالبقاء حتى الآن.

4- يتولى حالياً منصب مدير المرصد الإسلامي في لندن

5- استغاثت والدته سعاد محمد حسن، والدة ياسر السري القيادي بتنظيم الجهاد.

6 - صدرت ضده 3 أحكام غيابية، الأول بالإعدام في القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات عسكرية بتهمة محاولة اغتيال عاطف صدقي، والثاني حكم بالسجن 15 عاما في القضية رقم 13 لسنة 1995 جنايات عسكرية لاتهامه في قضية الاتصال بين الجهاد والإخوان، والثالث بالمؤبد في القضية رقم 8 لسنة 1998 العائدون من ألبانيا.

7 - يظهر كضيف منذ عام 2011، على قناة «الحوار» التابعة لعزام التميمي في لندن، ودعا في حوار له خلال ثورة 25 يناير الإخوان وأنصارهم الى التوجه الى قناة السويس.

8 - ناشدت والدته الرئيس المعزول محمد مرسي للعفو عن نجلها.

9 - تعتبره وسائل الإعلام البريطانية أخطر إرهابي في لندن.

10 - فاز بحكم قضائي مؤخراً بحق اللجوء.