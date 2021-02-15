أطباء أمريكيون يحذرون من التعليم عن بعد وقت كورونا: وزن الأطفال هيزيد

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تحذير أطباء الأطفال من أن الانقطاع المطول عن الذهاب للمدارس والتعلم عن بعد، وممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى بسبب فيروس كورونا، قد يؤدي إلى زيادة الوزن التي يمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد على صحة الأطفال.

وقال هاي كاو، طبيب أطفال في مركز «ساوث سلوب» لطب الأطفال في بروكلين، بولاية نيويورك: «نرى الكثير من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية يزيدون 20 إلى 30 رطلاً في السنة».

بينما أضافت بريتاني ويلسون، طبيبة مساعدة في مركز «أيلاند كيدز» في جزيرة «ستاتين»، بنيويورك، أن الوباء يبدو أنه يسرع من زيادة الوزن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12، الذين يعانون من زيادة الوزن بالفعل.

وقالت «ويلسون»: «حتى الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس يصابون بالاكتئاب، إنَّهم يفتقدون أصدقائهم، الكثير منهم لا يبلي بلاءً أكاديميا، مع الاكتئاب يأتي أيضا زيادة الوزن، إنَّهم يشعرون بالملل، وأعتقد أنَّهم يأكلون للراحة».

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ الدراسات أوضحت أنَّ التواجد في الفصل يساعد في الحفاظ على أوزان الطلاب تحت السيطرة، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في الأحياء ذات الدخل المنخفض، وبحسب بحث أجراه مايكل يديديا من جامعة «روتجرز»، وبونام أوري فاكاسباتي من جامعة ولاية «أريزونا»، اللذان يتتبعان ارتفاعات وأوزان عشرات الآلاف من أطفال نيوجيرسي الذين يعيشون في المجتمعات منخفضة الدخل منذ عام 2008، فإن الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس التي تقدم أطعمة مغذية أكثر يتمتعون بأوزان صحية.

وقال الدكتور «يديديا»، إنَ الأطفال يكونون أكثر نشاطًا خلال العام الدراسي، عندما يتنقلون من وإلى المدرسة، ويتنقلون بين الفصول الدراسية ويشاركون في أنشطة مثل الرياضة وصالة الألعاب الرياضية، متابعًا «هناك كل العناصر المختلفة المرتبطة بالتواجد في المدرسة والتي تعتبر صحية للأطفال».

وقبل انتشار فيروس كورونا، وجد الباحثون أن زيادة وزن الأطفال كان أسرع خلال العطلة الصيفية منه خلال العام الدراسي، بينما تباطأ المعدل عند العودة إلى المدرسة، لم يفقد الأطفال الوزن الذي اكتسبوه خلال الصيف.

وقالت الدكتورة أوهري فاشاسباتي، إنَّ هذا يعني أن التوقف المطول عن التعلم الشخصي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن التراكمي، مضيفة أنَّه «يفترض أنه عندما يعود الأطفال من هذا الصيف الممتد، كما كنا نسميه، سيكونون أثقل أو سيكون لديهم احتمال أكبر لزيادة الوزن أو السمنة».