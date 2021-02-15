«وقفة رجالة» يحقق 534 ألف جنيه أمس بدور العرض

تصدر فيلم «وقفة رجالة» إيرادات السينما بـ534 ألف جنيه أمس الأحد، وهو بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقى ومحمد سلام، وأمينة خليل، وفقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم «قبل الأربعين» يحقق 88 ألف جنيه

نجح المخرج معتز حسام بأن يحقق بفيلم «قبل الأربعين»، 88 ألف جنيه، بطولة جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، محمد على رزق، وايهاب فهمي، داليا مصطفي، أحمد حلاوة، احمد جمال سعيد، وهو مستوحى من قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق.

«شاومينج» تقترب إيراداته من 44 ألف جنيه

وحقق الفيلم الكوميدي «شاومينج» ما يقرب من 44 ألف جنيه، بطولة بيومى فؤاد، صلاح عبدالله ونشوى مصطفى وسامي مغاوري وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتونى ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوى وطاهر أبوليلة وياسر الطوبجي ويوسف حسام ومحمود فارس، وهو فيلم كوميدي من إخراج شادي أبوشادي، ويتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة، تأليف أشرف حسني.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم «ريما»، وحقق مايقرب من 16 ألف جنيه، وهو من بطولة مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

الفيلم الكوميدي «الخطة العايمة» يحقق 37 ألف جنيه

فيلم «الخطة العايمة» حقق 37 ألف جنيه، وهو فيلم كوميدي اجتماعي إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، بينما حصد فيلم «الصندوق الأسود» بطولة الفنانة منى زكي و محمد فراج ومصطفى خاطر ألف جنيه، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وحقق فيلم «عفريت ترانزيت» مايقرب من 1608 جنيه.