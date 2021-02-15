نجل البدرى فرغلي: «أحبكم أبي أكثر من نفسه فكونوا بجواره ولو بالدعاء»

نعى ياسر فرغلي، نجل القيادي العمالي الراحل، البدري فرغلي، والده على صفحته بموقع «الفيس بوك»، وطالب الجميع بالدعاء لوالده وأن يرحمه رحمة واسعة.

وكتب «ياسر»، على صفحته: «إنا لله وإنا اليه راجعون، أبي عند الله وما عند الله خيرا وأبقى ..أهالينا .. أحبكم أبي أكثر من نفسه..فكونوا بجواري ولو بالدعاء.. صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بالمسجد العباسي».

كان البدري فرغلي، توفي اليوم بعد صراع مع المرض الذي بدأ بفقده نظره ثم أجرى مؤخرا عملية بقدمه إثر إصابته بجلطة، ومن المنتظر إقامة صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد العباسى وتشييعه عقب صلاة العصر.