القصة الكاملة لانهيار عقار روض الفرج: عروسان في شهر العسل ضمن الضحايا

باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة انهيار عقار روض الفرج، وقررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وبيان أسباب الانهيار، وفحص تراخيص البناء الخاصة بالمبنى.

وبدأت النيابة في استجواب عدد من شهود العيان، وصرحت بدفن ضحايا بينهم عروسين في شهر العسل، لقيا مصرعهما بسبب الانهيار، فيما انتشلت القوات صباح اليوم آخر جثة ليترفع عدد الضحايا إلى 4 أشخاص.

انهيار عقار مكون من طابقين بروض الفرج

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مديرالإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود إخطار من سكان شارع جزيرة بدران المتفرع من شارع خورشيد بروض الفرج، يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القاهرة والحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وبدأت القوات في فرض كردون أمني فى محيط المكان، وتم غلق الشوارع المحيطة بالعقار واخلاء سكان العقارات المجاورة.

انتشال 4 جثث في 18 ساعة

عقب ذلك بدأت القوات تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، في رفع آثار انهيار العقار، وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وإنقاذ عدد من السكان.

واستمرت عمليات الانقاذ على مدار 18 ساعة متواصلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وأجرت معاينة تصويرية، وقررت انتداب لجنة هندسية لمعاينة العقار.

وتبين أن العقار مكون من طابقين، وأن 4 من سكانه لقوا مصرعهم في الحادث، ولاتزال التحقيقات مستمرة.