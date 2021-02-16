جائزة 20 ألف دولار لأفضل شركة.. مبادرة من «الاتصالات» لدعم رواد الأعمال

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) برنامج التدريب والتوجيه بالتعاون مع شركة «فيزا» العاملة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا، الذي يستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز قدراتهم وزيادة فرص تطبيق الحلول الابتكارية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا.

ويتيح البرنامج لرواد الأعمال والشركات الناشئة إمكانية اختبار حلول المدفوعات المقدمة من أجل تسريع تطبيقها والتأكد من توافقها مع معايير ومحددات شركة «فيزا»، ذلك بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في العثور على شركاء لتمكين أعمالهم، من خلال شبكة شركاء «فيزا» العالمية.

وحددت الهيئة يوم 3 مارس المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل بالبرنامج من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لها.

خدمات ومزايا برنامج التدريب والتوجيه المشترك بين إيتيدا وفيزا

- 10 شركات تكنولوجيا مالية سيتم اختيارها.

- تقديم التدريب الفني والتوجيه اللازم للأعمال فيما يتعلق بنماذج واحتياجات العمل والتسويق والنهج الناجحة للانضمام بشكل أسرع إلى فيزا.

- اختبار حلول الدفع والسداد إن أمكن وتأكيد أنها تُلبي وتتفق مع مواصفات ومعايير فيزا Visa.

- تقديم جلسة تدريب وتوجيه كل شهرين بواسطة خبراء فيزا على مدار العام.

- جائزة نقدية 20 ألف دولار أمريكية للشركة الفائزة.

- الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بشركة فيزا APIs Visa وتجربة برامجهم في بيئة الحماية sandbox عبر مركز فيزا لمطوري البرمجيات Visa Developer Center.

- إيجاد شركاء التمكين والاستفادة من شبكة شركاء Visa العالمية لتوسيع والارتقاء بقدراتهم.

- إتاحة فرص للتوفيق مع البنوك والحصول على تمويلها.

معايير التاهل لبرنامج التدريب

الشركات الناشئة المُتخصصة في التكنولوجيا المالية Fintech والتي تعمل على نشر حلولًا مُبتكرة في واحد أو أكثر مما يلي: الشمول المالي، التأمين، المدفوعات الرقمية، عمليات تمكين التجار من قبول الدفع ببطاقات الائتمان، خدمات مدفوعات التجار، التسويات المالية، إدارة الأصول المالية، حلول الهاتف المحمول، حلول شبكات المشاركة أو النظائر Peer-to-peer أو P2P، التمويل متناهي الصغر، العروض الترويجية، الأمن، المصادقة المعلوماتية، دعم النساء في الأعمال التجارية، الحلول الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

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