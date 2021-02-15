لجنة اختيار الأم المثالية تعقد اجتماعها الأول بديوان عام محافظة مطروح

عقدت لجنة إختيار الأم المثالية بديوان عام محافظة مطروح، اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة وحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات المعنية والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال السكرتير العام، على هامش إنعقاد إجتماع إختيار الأم المثالية بالمحافظة إن إختيار الأم المثالية يقام تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظة بهدف تعظيم دور الأم العاملة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها تزامناً مع إحتفالية الدولة الخاصة بتكريم المرأة في شهر مارس من كل عام.

وأضاف السكرتير العام، أنا اللجنة تراعي جميع الضوابط والشروط، مع الإلتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الإختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها مع إستمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.

وأكدت ميرفت شرف، مدير إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح، إن اللجنة استقبلت بعد فتح باب التقديم عدد 12 طلب على مستوى ديوان عام المحافظة ومراكز المدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة: «قمنا ببحث ملفات جميع المتقدمين من خلال اللجنة لإختيار الأمهات المثاليات من الجهاز التنفيذي وسيتم تكريمهن خلال الإحتفالات بالمرأة خلال شهر مارس المقبل».