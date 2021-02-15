«الهجرة» تنظم ندوة نقاشية بين شباب الدارسين بالخارج والتنسيقية غدا

ينظم مركز الحوار لشباب الخريجين التابع لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة غدا الثلاثاء، ندوة نقاشية بين عدد من شباب الدارسين بالخارج وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أعضاء مجلس النواب ونواب المحافظين بعنوان «المشاركة السياسية في مصر: تمكين الشباب بين الواقع والمأمول» بحيث يجمع اللقاء 30 شابا على الأرض، و20 عبر تطبيق «زووم».

وإيمانا من مركز الحوار التابع لوزارة الهجرة، بأهمية مشاركة أكبر عدد من شباب الدارسين بالخارج في المناقشة، أتاحت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، للراغبين في حضور الندوة التسجيل من خلال هذه الصفحة الرسمية لمركز شباب الدارسين في الخارج.

ومن المقرر خلال هذا اللقاء استعراض تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية وخلق كوادر حقيقية تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية، ما يعكس رؤية وإيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بأن الشباب هم قاطرة التنمية والنهوض، بالإضافة لبدء التنسيق لإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، تستهدف التعريف بجهود الدولة الخاصة برفع المستوى المعيشي لأهالي القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والاستفادة من خبرات كوادر مصر من الدارسين بالخارج.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة شباب الدارسين في الخارج إلى الاشتراك عبر تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الصفحة الرسمية لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في الخارج، ووضعت الصفحة شروطا للتسجيل، وهي أن يكون مصري أو مصرية الجنسية، وأن يكون تواجده خارج مصر فقط لغرض الدراسة وليس العمل، وأن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل المركز والوزارة، ويمكنهم الاطلاع على قيم المركز الرئيسية من خلال الصفحة قبل الاشتراك.

ويقوم الدارس بتسجيل بياناته الخاصة به والإيميل ورقم الهاتف وبعد الموافقة عليه يتم التواصل معه.