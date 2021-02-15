محافظ كفر الشيخ يشهد ختام مسابقة دوري مراكز الشباب «صور»

شهد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ونائبه عمرو البشبيشي، قبل قليل، مباراة ختام النسخة الثامنة من مسابقة دوري مراكز الشباب، بين فريقي مركز شباب «كفر مجر»، ومركز شباب كفر الشيخ، والتي أقيمت على ملعب نادى سخا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن فوز مركز شباب كفر الشيخ على بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقام المحافظ بتسليم ميداليات المركز الثالث إلى لاعبي فريق مركز «شباس الملح»، وميداليات المركز الثاني إلى مركز شباب «كفر مجر»، وميداليات المركز الأول لفريق مركز شباب كفر الشيخ، وكذلك، قام المحافظ بتكريم طاقم تحكيم المباراة الختامية، موجهاً التهنئة إلى فريق مركز شباب كفر الشيخ، والذي من المقرر أن يمثل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن دوري مراكز الشباب مر بمراحل عديدة، أولها التصفيات التمهيدية بمشاركة 119 مركزاً للشباب، على 15 ملعباً، بمشاركة ما يزيد على 2300 لاعب، وتم تصعيد 24 فريقاً لخوض مباريات بطولة الدوري، ليسجل هذا الموسم 136 مباراة، شهدت تسجيل 503 أهداف، وبمشاركة 408 حكام، وحقق فريق مركز شباب «كفر مجر» أقوى خط هجوم، بينما حقق فريق مركز شباب كفر الشيخ أقوى خط دفاع.

تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب.