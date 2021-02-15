حكومة طرابلس تستقبل الوفد المصري تمهيدا لإعادة فتح سفارتنا بليبيا

التقى وزير الخارجية بحكومة طرابلس الليبية محمد الطاهر سيالة الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت، مدير مكتب وزير الخارجية الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة طرابلس لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، ومختلف موضوعات تفعيل العلاقات بين القاهرة وطرابلس.

الوفد المصري ينقل تحيات «شكري»

وذكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أنَّه وفق وزارة الخارجية في «طرابلس» نقل تحيات الوزير سامح شكري إلى الوزير وقدم خالص التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وأكَّد الوفد المصري كذلك حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا، متمنيا للحكومة الجديدة كل التوفيق في انجاز متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة وصولاً إلى موعد تنظيم الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

الوفد يؤكد أنه في طرابلس لبدء خطوات إعادة افتتاح السفارة المصرية

وأكَّد الوفد أنَّهم هنا اليوم لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقر السفارة المصرية بطرابلس بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين.

وعبر وزير خارجية حكومة الوفاق على حرصه لتقديم كل التسهيلات اللازمة للوفد المصري لاعادة افتتاح السفارة وأن تعليماته للخبراء من الجانب الليبي التعاون الكامل مع أشقائهم في كل احتياجاتهم لبدء العمل.

وكان اللقاء فرصة لتأكّيد حرص الجانبين الليبي والمصري على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.