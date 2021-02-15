حبس زوجين عرضا رضيعتهما للبيع بـ50 ألف جنيه في شبرا الخيمة

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، قبل قليل، حبس ربة منزل وزوجها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بعرض طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 6 شهور، للبيع مقابل 50 ألف جنيه، وأمرت النيابة بتسليم الطفلة إلى أحد أفراد عائلة الأم لرعايتها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أكدا فيها أنهما أعلنا عن بيع الطفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرين إلى أنهما لديهما طفل آخر يبلغ من العمر عامين، وأنهما اضطرا إلى عرض طفلتهما الرضيعة للبيع، مقابل 50 ألف جنيه، وذلك لحاجتهما الشديدة للمال.

وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا على وضع منشور على موقع «فيسبوك»، يعرضان فيه بيع طفلتهما، واشترطا أن من يقوم بشرائها يكون من أسرة طيبة، ويسمح لهما برؤيتها كل فترة، وأكدا أن حاجتهما للمال كانت دافعهما لعرض بيع الطفلة.

بداية الواقعة، عندما تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، معلومات تفيد باتفاق ربة منزل مع أحد الأشخاص على بيع طفلتها، بعلم زوجها، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، حيث تبين قيام زوجين بعرض طفلتهما الرضيعة للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، بالتنسيق مع إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بمحطة مترو شبرا الخيمة، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وهما «ع. أ.»، وزوجته «ر. ر.»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2648 جنح أول شبرا الخيمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما على ذمة القضية.