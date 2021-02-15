بعد ظهور سلالة جديدة هناك.. ممرض عراقي يوضح الوضع: نحتاج إجراءات صارمة

حالة من القلق يشهدها العراق، بعد إعلان وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، تسجيل بلاده حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وبالتحديد بين الأطفال، وذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه اليوم، مضيفًا أن الوزارة وفرت جميع السبل التي تضمن مواجهة الفيروس المستجد، مناشدًا المواطنين بالحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

حالة من التشتت يعيشها الشعب العراقي، بعد إعلان وزير الصحة بتسجيل حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة، حسبما قال محمد كريم، ممرض عراقي بأحد المستشفيات، مضيفًا أنه بحكم وظيفته، يلاحظ تغير الأعراض على المصابين باستمرار منذ بداية ظهور الجائحة، وهو ما يجعلهم غير مدركين أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا متواجدة بالفعل في العراق أم لا.

ممرض عراقي: المصابين بكورونا أعراضهم مختلفة

وأضاف «كريم» في حديثه لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم تجرى تحاليل أو فحوصات على مصابيين داخل العراق بفيروس «كوفيد 19» تؤكد إصاباتهم بالسلالة الجديدة، وهو ما يجعل الحديث عن ظهورها في العراق غير مؤكدًا، خاصة وأن الأعراض ما زالت في تغير مستمر، وهو ما يلاحظه «كريم» على المصابيين الذي يتعامل معهم، حيث إن بعضهم يعاني من السخونية والكحة وضيق التنفس والصداع، وآخرين مجرد حاملين للفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض.

«كريم»: الالتزام بالأجراءات الاحترازية ضعيف بالعراق

وأشار الممرض العراقي، إلى أنه حتى الآن وعلى الرغم من تزايد أعداد الإصابات بالفيروس المستجد، إلا أنه مازال هناك حالة من عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، أو أي قرارات صارمة تردع غير الملتزمين بذلك، لافتًا إلى أن الأمر متروك لتوصيات بعض المتخصصين والأطباء في الالتزام بالإجراءات الاحترازية فقط، وهو ما جعل حالات الإصابة تزيد في الفترة الأخيرة داخل العراق.

إجراءات احترازية جديدة تنتظرها العراق

وذكر، أن العراق ينتظر الإعلان عن إجراءات احترازية جديدة تبدأ من 18 يناير المقبل، وتطبيق الحظر التام خلال أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفرض غرامات مالية على من لا يرتدي الكمامات الطبية في الأماكن العامة، أو لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع غلق المطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح، مضيفًا أن الأوضاع بالعراق تحتاج إلى مزيد من الصرامة حتى تتزايد الإصابات بشكل أكبر، ويخرج الوضع عن السيطرة.

وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين 15 فبراير، فإن حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كوفيد 19» 2798 إصابة، فضلا عن 6 حالة وفاة، و1119 حالة شفاء جديدة.