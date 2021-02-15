السيسي يطلق اسم «مدينة الأمل» على عزبة الهجانة.. ويتابع إنشاء الحي الدبلوماسي

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الموقف الإنشائي والهندسي، لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة، وما تضمه من أحياء ومراكز ومنشآت، بالإضافة إلى المستجدات الإنشائية الخاصة بالحي الدبلوماسي، فضلا عن مخططات تطوير منطقة الكيلو «4.5» بشرق القاهرة، التي تضم عزبة الهجانة، مع إطلاق اسم «مدينة الأمل» على تلك المنطقة، ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل.

متابعة عدد من المشروعات القومية وفي مقدمتها مركز مصر الثقافي الإسلامي

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع متابعة عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومدينة الخيول العالمية «مرابط»، والمحطة المركزية للنقل والحافلات، ومحطات القطار، ومداخل ومخارج العاصمة، فضلاً عن تنسيق الطرق الرئيسية داخل العاصمة الإدارية.

كما اطلع الرئيس، على المستجدات الإنشائية الخاصة بالحي الدبلوماسي، الذي من المقرر أن يضم المجتمع الدبلوماسي المعتمد في مصر من مباني وسفارات وقنصليات للدول الأجنبية، ومقرات ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب كل الخدمات الشاملة ذات الصلة.

التوجيه بالاهتمام بالمساحات الخضراء.. والموقف التنفيذي لتطوير 1500 قرية

ووجه الرئيس بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، لتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الجديدة.

كما تناول الاجتماع، سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية الهندسية المتعلقة بالمرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما تم في هذا السياق، عرض التصميم الهندسي للبيت الريفي النموذجي بالقرى، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة».

الرئيس يستعرض موقف مشروع ممشى أهل مصر.. ويقرر إطلاق اسم مدينة الأمل على عزبة الهجانة

كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع «ممشى أهل مصر» على نهر النيل بالقاهرة، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وأحيائها المختلفة، التي من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وسرعة التنقل وخفض التلوث.

كما اطلع الرئيس، على مخططات تطوير منطقة الكيلو «4.5» بشرق القاهرة، التي تضم عزبة الهجانة، موجها باستمرار جهود تطوير المنطقة من كل الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، مع إطلاق اسم «مدينة الأمل» على تلك المنطقة، ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.