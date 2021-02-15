إغلاق مطعم الشيف بوراك التركي في الإمارات

أغلقت السلطات الإمارتية فرع مطعم الشيف التركي، بوراك أوزدمير، في إمارة دبي، ووفق ما أعلن مكتب دبي الإعلامي، أنه تم إغلاق فرع المطعم المعروف باسم «CZN Burak» بسبب انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها الإمارة.

ولم يعلق حتى الآن الشيف التركي على إغلاق المطعم الخاص به في دبي.

وكان مطعم الشيف بوراك لاقى نجاحًا كبيرًا في دبي على الرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة، خاصة بعد ترحيب برج خليفة بافتتاح المطعم من خلال رسالة مضيئة وهذا ما حصد ملايين المشاهدات وكان أفضل دعاية للمطعم.

يذكر أن مطعم الشيف بوراك استضاف العديد من المشاهير حول العالم مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب ستيفن سيجال، وقدم المطعم الخدمة لأكثر من 45 ألف شخص.

ويأتي قرار الإغلاق بعد مشاركة الشيف التركي بوراك أوزدمير متابعيه عبر تطبيق «إنستجرام» مقطع فيديو يرصد سقوطه على الصخور أمام البحر.

وقال بوراك معلقا على المقطع المصور: «في بعض الأحيان حتى في مقاطع الفيديو القصيرة التي نراها نقضي أياما من العمل، بالطبع نتعرض أيضا لحوادث بسيطة».

وحصد الفيديو تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نال ما يقارب من مليون و400 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة على نشره.

ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها خلال طهيه الطعام.

وفي ديسمبر الماضي استقبل الشيف التركي الشهير، بوراك أزدمير، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطريقة مميزة، بمناسبة حضور الأخير افتتاح فرع لمطعمه في إمارة دبي.

ونشر بوراك على صفحته الشخصية في تطبيق «إنستجرام» مقطع فيديو يضم لقطات من إعداده وليمة ضخمة لولي عهد دبي، وسط حشد من الأشخاص، في اليوم الأول من افتتاح أول فرع لمطعمه في إمارة دبي.

وشارك الشيف التركي صورة له مع ولي عهد دبي، وعلق عليها: «شرفنا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور في يوم افتتاح المطعم».