عاطل يذبح طبيبا بروض الفرج لسرقته.. والنيابة تحيله للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة عاطل، قتل طبيبا بروض الفرج، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنحة السرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته في أغسطس العام الماضي، حيث دلف إلى الشقة التى يقيم بها الطبيب المجني عليه عاطف عزمي يوسف، بمفرده، وقتله واستولى على ما بها من أموال ولاذ بالفرار.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث، بأن المجني عليه كان يقيم داخل الشقة بمفرده، وأنه فور تلقي المباحث بلاغا بالواقعة، انتقلت إلى هناك وتبين وجود جثة الطبيب المجني عليه مصابا بجرح ذبحي فى الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة فى حينها وإخطار النيابة العامة التى انتقلت وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كاميرات المراقبة

لعبت كاميرات المراقبة دورا رئيسيا فى تحديد الجاني، حيث رصدت إحدى الكاميرات لحظتي دخول وخروج المتهم من شقة الطبيب المجني عليه، حيث تمكنت الشرطة من تحديده.

القبض على المتهم

بعد تحديد هوية المتهم، انطلقت مأمورية من مباحث القاهرة إلى مسكنه، وتمكنت من القبض عليه، حيث اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وأقر أنه طعن المجني عليه فى منطقة الرقبة، واستولى على الأموال التى وجدها وهرب.. وأُحيل المتهم للنيابة العامة التى استمعت لأقواله واعترف تفصيليا بالقتل والسرقة.

الأدلة الجنائية

ضمت أوراق القضية تقريرا من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، والذي أثبت التوافق بين شكل المتهم وشكل الشخص الظاهر بكاميرات المراقبة.

محاكمة جنائية

وأمرت النيابة فى ختام التحقيقات بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهم القتل العمد والسرقة، ومن المقرر تحديد جلسة محاكمة له، خلال الأيام القليلة المقبلة.