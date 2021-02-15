عاجل.. الإفراج عن صاحب واقعة السفر بالحمار بعد التحقق من هويته في المنيا

أفرجت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، عن الشاب بهاء الدين علي، وشهرته بهاء العمدة، وحماره، بعد أن جرى التحفظ عليهما داخل نقطة شرطة قلوصنا بمركز سمالوط، مساء اليوم الإثنين، للتحقق من هويته خلال رحلته التي انطلقت من محافظة الجيزة في طريقه إلى أسوان؛ لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.

وقال «العمدة»، إنه أثناء تواجده داخل قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، كان أحد الضباط يجري جولة مرورية، وحينما وجده يجلس مع بعض الأهالي، سأله عن هويته ثم اصطحبه إلى نقطة الشرطة ومعه الحمار، وبعد الاستفسار عن سبب تواجده أبلغه أنه يجري جولة من الجيزة إلى أسوان لتوثيق عادات وتقاليد المجتمع الصعيدي، فقرر صرفه والحمار وطلب منه أن يبلغ الأهالي بهويته وسبب تواجده في كل قرية يصل إليها.

ووصل بهاء العمدة، 29 عامًا، إلى محافظة المنيا، وتحديدًا إلى مركز سمالوط شمال المحافظة، ومعه حماره الخاص به، والذي بدأ معه رحلته قبل 8 أيام عندما انطلقا من محافظة الجيزة، موضحًا أن رحلته من المتوقع أن تستغرق شهرًا كاملًا حتى تنتهي في محافظة أسوان.

وأوضح «العمدة»، في تصريحات سابقة له، أن رحلته من القاهرة إلى أسوان هدفها الأول هو رصد وتوثيق العادات والتقاليد لأهالي الصعيد، من خلال اللهجة، والعادات، والتقاليد، وسبب تسمية القرى والمدن، وكذلك بطولات أهلها خلال السنوات الماضية.

وأضاف «رحالة الحمار» كما عرف مؤخرا، أن بصحبته خلال رحلته، سيارة 7 راكب، داخلها كافة ما يحتاجه من مآكولات وشراب، وكذلك ما يحتاجه الحمار خلال رحلته، مشيرًا إلى توثيق رحلته من خلال عمل تسجيلات وبث مباشر لرحلته من داخل اماكن متفرقة.