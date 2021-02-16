مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق عبارة

أعربت مصر، أمس الاثنين، عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب حادث غرق عبارة في «نهر الكونغو»، ما أسفر عن عشرات الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن مصر تعبر عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها الصادقة بسرعة الشفاء للمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأكدت الوزارة المصرية على وقوف القاهرة جنباً إلى جنب مع الكونغو الديمقراطية في هذا الحادث الأليم.

وكانت السلطات في الكونغو الديمقراطية قالت في وقت سابق، إن 60 شخصا على الأقل قتلوا على إثر غرق عبارة تقل أكثر من 700 راكب في نهر الكونغو، أمس الاثنين.

وأشار وزير الشؤون الإنسانية في الكونغو الديمقراطية ستيف مبيكاي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى العثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث في إقليم «ماي-ندومبي» غرب البلاد، فيما 420 آخرين ما زالوا مفقودين.

وأضاف مبيكاي، أنه يتعاطف مع أسر الضحايا، مطالبا بإنزال العقوبات على جميع المسؤولين في قطاع النقل.

وحوادث السفن شائعة في الكونغو التي ليس لديها سوى عدد محدود من الطرق الممهدة، حيث تحمل السفن عادة ما يتجاوز بكثير طاقتها الاستيعابية، وفقا لما ذكرته شبكة«يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي 2019، قال رئيس البلاد فيليكس تشيسكيدي، إن 13 شخصا لقوا حتفهم وإن 142 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق سفينة في «بحيرة كيفو» شرقي البلاد، مشيرا في ذلك الوقت، إلى إنقاذ 37 من ركاب السفينة.

وكان زورقا غرق في عام 2010، في «نهر الكونغو» مما أسفر عن مقتل 138 شخصا، في أحد أسوأ حوادث الزوارق في البلاد.