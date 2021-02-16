الصين: تسجل 16 حالة وافدة جديدة مصابة بكورونا

قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم، إنَّ البر الرئيسي الصيني سجل 16 حالة وافدة جديدة مصابة بكورونا، امس الاثنين، ليرتفع إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 4885 حالة.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بين الحالات الوافدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وحتى أمس الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات في البر الرئيسي 89788، بينها 84547 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و4636 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 457 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 84325 إصابة.

وأوضحت «المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض»، أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد إلى 1534 وفاة.

وفي بريطانيا، أكد باحثون في جامعة «أدنبرة» البريطانية التعرف على طفرة جديدة من كورونا باستخدام تسلسل الجينوم لعينات الفيروس في 10 دول بما فيها بريطانيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الطفرة الجديدة لديها مجموعة من العوامل التي قد تكون مقلقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، اعتبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنه يجب أن توقع الدول الكبرى على معاهدة حول الجوائح لضمان الشفافية المناسبة بعد كورونا.

وقال كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، أمس الاثنين، إن هناك سلالات عديدة لكورونا المستجد قد تقلل فعالية اللقاحات المضادة له، فيما اعتبر رئيس وكالة الأدوية الإيطالية جورجو بالوه أنه إذا حصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سيتم الخروج من نطاق تهديده.

بدورها، أعلنت منظمة «الصحة العالمية»، امس الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح «استرازينيكا» ضد كورونا. وكان باحثون في «جامعة أكسفورد»، قالوا في وقت سابق، إن نتائج جديدة أظهرت أن«أسترازينيكا» يوفر حماية بنسبة 76% من كورونا لمدة 3 أشهر بعد جرعة واحدة فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.