معلومات عن تجديدات معهد الأورام بعد التجديدات: منها إعادة تأهيل المبنى الرئيسي

تفقد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، أمس، اعمال التطوير بالمعهد القومي للأورام التابع للجامعة، والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطويرهما وفقا لكود العالمي للمستشفيات، وذلك للاطمئنان على استكمال التجهيزات واستقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية بشكل طبيعي، تمهيداً للإفتتاح الرئاسي لها .

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن التجديدات النهائية للمعهد القومي للاورام:

- أعمال التجديدات والتطوير تعتبر أكبر المشروعات في تاريخ جامعة القاهرة.

- التجديات يتمّ متابعتها باستمرار من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي.

أعمال التطوير بالمعهد القومي للأورام:

- إعادة تأهيل المبنى الرئيسي وذلك بعد حادث انفجار أغسطس 2019.

- تم إصلاح التلفيات الداخلية الواجهات الداخلية والخارجية.

- تم إصلاح تلفيات الأدوار وقاعات المحاضرات.

- تم إصلاح منطقة الطوارئ، وتجديد المدخل الرئيس.

- إنشاء استراحة للمرضى.

- إنشاء عدد من العيادات للكشف المبكر وعلاج الألم.

- إنشاء استراحة للأطباء وتحديث المباني والمكاتب الإدارية.

- تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى.

- تطوير منطقة الطوارئ وتوسعتها.

- رفع الطاقة الاستيعابية لعدد 18 سريرًا بدلًا من 12 سريرًا بالطوارئ.

- فصل استخدام الطوارئ من خلال المدخل الرئيسي.

- استحداث مدخل مستقل مع إضافة منحدر وسلم.

- ربط منطقة الطوارئ بالساحة الداخلية والمبنى الشمالى والعيادات التلطيفية.

- تمّ إجراء صيانة كاملة لمنطقة الطوارئ للأعمال المدنية والكهروميكانيكية.

- تمّ صيانة 7 أدوار بالمبنى الشمالى عقب الحادث.

- زيادة عدد الأبواب لـ3 أبواب بمنطقة المدخل الرئيسي.

- تمّ تحديد مسارات الدخول لتنسيق عملية الدخول والخروج

- إضافة بوابات إلكترونية وكاشف للمعادن بالأشعة على المداخل

- رفع الكفاءة الإنشائية للمبنى بمنطقة المدخل من خلال التدعيم الإنشائي.

- استحداث غرفة تذاكر لتعامل الجمهور من خارج المبنى.

- تمّ العمل على تخفيف الكثافة العددية بالمدخل من خلال إلغاء المنحدر الداخلي ونقله إلى ساحة الانتظار

- تطوير كامل للأعمال المدنية والكهروميكانيكية.

- استحداث مصعد تيسيرًا على المرضى والأطباء.

- استحداث نظام رقمي لتنظيم دخول المرضى للحصول على استفادة من الرعاية الطبية.

- إنشاء منطقة انتظار داخل المعهد بسعة تصل إلى 400 فرد.

- ربط منطقة الطوارئ والمدخل الرئيسى بالمبنى الشمالي من خلال ساحة الانتظار.

- استحداث منطقة دورات مياه و بوفية لخدمة المرضى وذويهم.

- تطوير منطقة الكشف المبكر وعلاج الألم.

- استحداث دورين لعلاج الألم والكشف المبكر واستراحات الأطباء.

- استحداث صالة انتظار للمرضى وذويهم بسعة 50 فردًا.

- استحداث مدخل منفصل على مسار الكورنيش ومخرج هروب.

-استحداث منظومة إطفاء (fog).

- استحداث نظام تكييف مركزي.

- تم ربط الدور الإداري بالعيادات التلطيفية والكشف المبكر.

- استحداث صالة انتظار خاصة بالمتبرعين.

- استحداث نظام مكافحة الحريق.