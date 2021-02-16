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عاجل.. السيسي يصل مقر المجمع الطبي بالإسماعيلية لافتتاحه

كتب:

أحمد حامد دياب
10:03 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، وذلك لافتتاحه ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع الاسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالاضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة.

وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.   

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