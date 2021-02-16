«قوى النواب» تزف بشرى سارة لـ«العمالة المؤقتة»: جدول زمني خلال 10 أيام

قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توصيات اللجنة قاطعة بشأن حل مشكلة عمال الصناديق الخاصة فيما يتعلق بالتثبيت، من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

جاء ذلك على هامش جلسة لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وذلك لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوي العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت سولاف، في بيان لها، أنّ مشكله عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق المؤقتين، ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، مُشيرة إلى اختراق الملف في هذا التوقيت يؤكد مدى قوة البرلمان الحالي في اختراق الملفات الهامة والسعي في حلها.

جدول زمني

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمنى خلال 10 أيام، لافتة إلى أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفي انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريا.

وأكدت البرلمانية، أن عقود التدريب تحتاج إلى تعديل تشريعي أو استصدار قرار ينظمها، ولم تحتاج إلى تدخل من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مُشددة على ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة ومراجعة البيانات الواردة إليه بشأن «تثبيت مؤقتي وزارة الزراعة» ومؤقتي مديريات الزراعة بالمحافظات، ومؤقتي ديوان عام وزارة الزراعة، ويأتي ذلك في ضوء الشروط والمعايير والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتصنيفهم وإعداد جدول زمني للانتهاء من الدراسة.

حصر العمالة المؤقتة

وشددت النائبة، على ضرورة حصر العمالة المؤقتة بعقود تدريب (على مستوى المديريات بجميع محافظات الجمهورية، وديوان عام وزارة الزراعة، ودراسة البدائل المتاحة لتسوية أوضاعهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني، وبغرض الانتهاء من تلك المشكلة المزمنة جذريًا.

وكلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلى 60 سنة.