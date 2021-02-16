 بيلوسي: تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكونجرس على غرار 11 سبتمبر

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المشرّعين سيشكلون لجنة مستقلة من خارج المجلس لمراجعة الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم على مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن بيلوسي، قالت، في رسالة للمشرعين، إن اللجنة ستشكل على غرار لجنة مماثلة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرة إلى أنها ستنظر في الحقائق والأسباب المتعلقة باستعداد واستجابة شرطة الكابيتول وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية التي تتبع الولايات والمحلية.

واقتحم حشد من مناصري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس، الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى وألحقت خرابا بالمبنى.

وهاجم الحشد الشرطة، ما دفع أعضاء الكونجرس للهرب طلبا للسلامة وقطع جلسة الكونغرس التي عقدت للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، وأظهرت لقطات مصورة مأخوذة من كاميرات مراقبة عمليات اقتحام المبنى وكيف عاش المشرعون ونائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، لحظات رعب حقيقية قبل إخلائهم لمكان آمن.

ومنذ أيام، برأ مجلس الشيوخ ترامب، من تهمة التحريض على أعمال الشغب و اقتحام الكونجرس، ورفض إدانته من التهم الموجهة إليه، لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قال إن الرئيس الأمريكى السابق مسؤول أخلاقيا عن اقتحام الكونجرس.

فيما أثارت تبرئة ترامب، حالة من الغضب لدى قطاع كبير من الأمريكيين، وانطلقت دعوات تطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكونجرس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، إن الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي، توم كين، وعضو مجلس النواب الديمقراطي السابق من ولاية إنديانا لي هاملتون، قد بعثا برسالة إلى الرئيس جو بايدن وإلى زعماء الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ يحثون فيها على إنشاء لجنة تكون مستقلة ومن الحزبين للتحقيق في الواقعة بشكل كامل.