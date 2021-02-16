23 فبراير.. الحكم على سما المصري في قضية سب ريهام سعيد

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة الراقصة الاستعراضية سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، المتهمة فيها بسبها وإزعاجها عبر الهاتف، وإرسال عبارات خادشة لها، إلى جلسة 23 فبراير الجاري، للحكم.

وشهدت الجلسة اليوم، حضور المتهمة من محبسها وكذا دفاعها، والمحامي شعبان سعيد، الذي طلب توقيع أقصي العقاب، مؤكدا أن هناك أضرارا مادية وأدبية لحقت بريهام سعيد، مشددا على أن التهمة ثابتة في حق المتهمة، من خلال التحريات والتقارير واعترافها.

وطلب دفاع سما المصري، حضور ريهام سعيد لمناقشتها، وأكد دفاع الأخيرة أنها ليس لديها مانع من الحضور إذا ارادت المحكمة ذلك، ثم صدر القرار المتقدم.

وكشف أمر إحالة سما المصري، للمحاكمة الجنائية، الذي أعدت النيابة العامة، أنها تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها؛ إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب».

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.