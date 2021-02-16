الحكومة تقرر مد فترة تلقى طلب التعويضات لمتضررى النوبة حتى مارس

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والأليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضررى النوبة، عن مد الفترة المقررة لتلقى الطلبات، والتى ستنتهى فى 3 مارس 2021 .

وذكر البيان الوزارى الصادر اليوم، الثلاثاء، عن اللجنة الوطنية لوضع القواعد والأليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضررى النوبه، أنه بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد لصرف تعويضات متضررى النوبة، بفتح باب المرحلة الثانية لتلقى تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الآولى ،ووذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الآحد الموافق فى 17 يناير الماضى 2021 .

وقال البيان: إنه نظرًا للآقبال المتزايد المستحقين للتعويض على لجان تلقى تحديد الرغبة المنتشرة فى حافظة أسوان، واستجابة للطلبات التى تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقا لرغباتهم.