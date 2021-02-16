التخطيط: تجاربنا ناجحة في خفض معدلات الإنجاب.. زي ماليزيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مصر لديها عدة تجارب دولية ناحجة في خفض معدلات الإنجاب، مثل إندونيسيا وبنجلاديش وتايلاند وماليزيا وإيران، متابعة: «عندنا خططهم بالتفصيل، بنقعد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشكل دوري، وبنقارن كل التجارب».

وأضافت السعيد، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات في المنظومة الصحية اليوم بالإسماعيلية: «إحنا في مصر بدأنا مع كل الدول في أوائل الستينيات، عشان نوصل لمتوسط إنتاج طفل لكل سيدة، ولقينا إن المعدلات انخفضت في الدول دي، وفي مصر كمان، لكن ارتفعت في مصر تاني مع استمرار الانخفاض في الدول دي».

وعن أضرار الزيادة السكانية ومخاطرها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ «الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة وترفع معدلات الفقر، فضلًا عن انخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية، وزيادة مشكلات التلوث البيئي، وانخفاض نصيب المواطن من المياه».