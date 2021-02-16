عاصفة رملية شديدة تضرب مدينة شرم الشيخ

ضربت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ مصحوبة برياح شديدة محملة بالرمال، وانخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لتساقط الأمطار، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الرئيسية لرفع تراكمات الرمال.

وأهاب رئيس المدينة، بقائدي السيارات على الطريق الدولي والطرق الرئيسية بالمدينة، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظات مصر، و طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بإعداد تقرير يومى مفصل عن مدى استعداد أجهزة المحافظة ومعداتها بكافة المدن خلال الفترة المقبلة، ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأخطار المتوقعة، وسرعة التحرك من قبل كافة الأجهزة المعنية للحد من الخسائر خلال حدوث أي طوارئ، حفاظًا علي أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلن ميناء الصيد البحري بمدينة الطور، حالة الطوارئ القصوى بداية من اليوم حتى الخميس المقبل، نتيجة سرعة الرياح وارتفاع حركة أمواج البحر، ما يعرض مراكب الصيد المتواجدة بالميناء والتي تسرح داخل البحر للخطر.

وقال المهندس صفوان المراغي، مدير قطاع الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه جرى التنسيق مع إدارة الميناء وحرس الحدود، لرفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة التدابير اللازمة تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

أوضح أن ميناء الصيد البحري بمدينة الطور هو المسئول عن دخول وخروج مراكب الصيد، لكونه الميناء الوحيد بجنوب سيناء وتابع لهيئة الثروة السمكية، ويجري اتخاذ عدة إجراءات في حالة اضطراب حالة البحر.

وأكد أنه يجري تنفيذ مخطط لمجابهة موجة الطقس السيئ منها عدم السماح لمراكب الصيد بالخروج، وعدم ربط المراكب في الرصيف المواجة للميناء مباشرة حتى لا تتعرض للتلف خاصة أن الرياح والأمواج قد تتسبب في اصطدام المراكب بالرصيف لذا يجري ربط المراكب ودخولها بمنطقة تسمى الجونة تابعة للميناء، وهي عبارة عن نصف دائرة تنعدم فيها حركة الأمواج نهائيًا، ويسمح بتواجد مراكب الصيد بها لحمايتها من التدمير.