الأهلي يعثر على بديل أحمد فتحي في بورسعيد

أصبح كريم العراقي، ظهير أيمن فريق المصري البورسعيدي، قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النادي الأهلي، خلال الموسم المقبل 2021-2022، بعدما أنهى اتفاقه مع إدارة القلعة الحمراء للانتقال إلى صفوفه، عقب نهاية الموسم الجاري، لاسيما أنه رفض كل محاولات ناديه الحالي لتجديد عقده في الفترة الحالية.

وقال مصدر مقرب من كريم العراقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كريم العراقي يتبقى في عقده موسم مع النادي المصري، لكنه أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، والانتقال للنادي الأهلي بداية من الموسم الجديد».

وأضاف المصدر: «اللاعب رفض كل محاولات التجديد من جانب المصري للضغط عليهم من أجل الموافقة على رحيله بنهاية الموسم، خاصة في ظل وجود رغبة من جانب الأهلي في ضمه بشكل رسمي في نهاية الموسم، لذلك فإن إدارة الفريق البورسعيدي مضطرة لبيع اللاعب والرضوخ لطلبه، حتى لا يضطر اللاعب للرحيل فيما بعد بشكل مجاني».

وتابع المصدر: «العراقي أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء أكدوا في أكثر من مرة رغبتهم في التعاقد مع لاعب النادي المصري، وسيدفعون المقابل المادي لناديه، من أجل الحصول على خدماته، ودعم مركز الظهير الأيمن في المارد الأحمر».

ويتطلع النادي الأهلي للظفر بخدمات كريم العراقي، في نهاية الموسم الجاري 2020-2021، خاصة أنه لا يوجد بديل على كفاءة عالية في الفريق للنجم أحمد فتحي الذي غادر إلى بيراميدز.

وبجانب محمد هاني كان قد تعاقد الأهلي مع أحمد رمضان «بيكهام» في الصيف الماضي، إلا أنه لم يثبت نفسه حتى الآن، كما تعثرت صفقة كريم فؤاد، ظهير أيمن إنبي، المعار إليه من فريق النجوم، في ظل وجود مغالاة كبيرة من الفريقين.